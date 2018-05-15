Нардеп: після звернення Києва до Константинопольського патріарха "попи Московії наче з ланцюга зірвалися"

На думку Ірини Фріз, СБУ "має поставитися більш ретельно до активізації підривної діяльності московських попів на Сході України".

Сьогодні церква московського патріархату, абсолютно не приховуючись, виконує роль «п’ятої колони» на Сході України.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловила нардеп Ірина Фріз.

«Зараз після звернення України до Константинопольського патріарха щодо надання нашій православній церкві Томосу, попи Московії під час правлення служб у храмах наче з цепів зірвалися та відверто закликають повстати проти української влади, яка, за їх твердженням, не має права втручатися у справи церковні. Попи московського патріархату ганьблять прагнення українців до помісної церкви та хіба що анафемі не придають усіх, хто розпочав цей процес», – пише Фріз.

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На її думку, через це СБУ «має поставитися більш ретельно до активізації підривної діяльності московських попів на Сході України, адже окрім закликів не підтримувати та виступити проти української влади, розповсюджуються листівки з провокаційним та маніпулятивним змістом».

Нардеп зазначає, що віруючі змушені просто виходити з храмів під час пропагандистських проповідей, однак більшість залишається за звичкою й «піддається інфікуванню антидержавною пропагандою».

«Сьогодні церква московського патріархату абсолютно не приховуючись виконує роль «п’ятої колони» на Сході. Переконана, що такі дії повинні отримати адекватну відповідь від правоохоронних органів, зокрема СБУ, за підривну діяльність проти нашої держави, яка спрямована на розкол суспільства та дискредитацію влади», – додала нардеп.