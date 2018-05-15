Порошенко про отримання автокефалії православної церкви: Україна "дуже-дуже близька"

На переконання глави держави, Україні не потрібні чотири різні православні церкви, щоб люди не поставали перед вибором: канонічна ця церква чи ні.

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна наразі «дуже-дуже близька» до отримання томосу на автокефалію православної церкви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час відкриття фельдшерсько-акушерського пункту зі службовим житлом у Київській області.

«Третє чого я хочу – це єдиної помісної православної української церкви», - заявив він.

На переконання глави держави, Україні не потрібні чотири різні православні церкви, щоб люди не поставали перед вибором: канонічна ця церква чи ні.

«Ключова позиція — це має бути українська церква, яка не керується з боку держави-агресора і в якій не славословлять окупантів, у якій не відмовляються відспівувати наших героїв», - підкреслив Порошенко.

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При цьому президент подякував церковним ієрархам та народним депутатам, які підтримали його звернення до вселенського патріарха щодо надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

«Треба молитися за мир і треба молитися й боротися, щоб Господь послав нам нарешті єдину церкву через більш як 300 років її відсутності в Україні, бо сказано у (Святому – УНІАН) письмі, що кожна територія, кожен народ має право на свою церкву. Українці століттями мріяли повернути її. Хочу наголосити, ми зараз знаходимося дуже-дуже близько від здійснення цієї мрії», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента до вселенського патріарха щодо надання томосу на автокефалію православної церкви в Україні.

22 квітня святий і священний синод Вселенського патріархату прийняв до розгляду звернення від президента України до вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні, постанову Верховної Ради на підтримку цього звернення, а також відповідні звернення ієрархів українських православних церков.24 квітня Порошенко заявив, що в разі надання Варфоломієм томосу про автокефалію православної церкви в Україні глава такої церкви обиратиметься в Україні.

8 травня колишні президенти України Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко підписали спільне звернення, в якому підтримали ініціативу Порошенка у питанні автокефалії православної церкви в Україні.