Українці до 30 років стали менше палити - експерт

В Україні зменшується поширеність куріння, особливо серед людей молодше 30 років.

Про це повідомила сьогодні на прес-конференції в УНІАН кандидат медичних наук, експерт з охорони здоров’я Тетяна Андрєєва.

Вона зазначила, що за даними загальнонаціонального опитування, проведеного Київським інститутом соціології (КМІС) у жовтні 2014 року, в порівнянні з таким опитуванням в лютому 2013 року, поширеність куріння зменшилась майже на 3% (з 45% до 42%) серед чоловіків та на 2% (з11 до 9%) серед жінок.

«Тенденції до зменшення поширеності куріння є найбільш помітними серед людей молодше 30 років», - сказала Андрєєва. За її словами, тенденція зниження курців розпочалася в 2005 році і «знижується вона за рахунок того, що молодь не починає курити». Вона додала, що також зменшується частка курців серед чоловіків, старших 60 років, що переважно пов’язано з передчасними смертями від викликаних курінням хвороб.

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Андрєєва зазначила, що за даними опитування, рівень споживання цигарок на день (у жовтні 2014 в порівнянні з лютим 2013 року) майже не змінився у чоловіків (16,8 штук у 2013 році та 16,4 штук у 2014 році), але збільшився у жінок – з 10,5 цигарок на день до 11,9. За її словами, скоріш за все, це означає, що ті жінки, які залишаються курцями, в середньому є більш залежними від нікотину, ніж ті, які кинули курити.

Андрєєва повідомила, що за даними опитування, об’єм тютюнових виробів з іноземним маркуванням, що частково може бути контрабандними, майже не змінився і становить 5,4% (2014 рік) у порівнянні з 5,6% (2013 рік). За її словами, це означає, що рівень контрабанди сигарет залишається доволі низьким. Вона зазначила, що підвищення акцизів на тютюн і цін на тютюнові вироби не призвели до зростання контрабанди в Україну, і тому заяви тютюнових корпорацій про зростання контрабанди не відповідають дійсності.

Андрєєва зазначила, що середня максимальна роздрібна ціна, яка написана на пачках сигарет, збільшилась з 8,5 грн у 2013 році до 12,21 грн у жовтні 2014 році, тобто у 1,36 рази.