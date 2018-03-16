Сенцов написав у листі про погіршення стану здоров’я – сестра

20:43, 16 березня 2018
Суспільство
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REUTERS

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«Прийшов лист від Олега. Передає всім привіт і запевняє, що в нього все нормально. Хоча при цьому пише, що в нього сиплються зуби й випадає волосся. Відзначає, що там здоров’я міняється повільно, але безповоротно», – повідомила його сестра Наталя Каплан у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, українського режисера Олега Сенцова затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року російський Північно-Кавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Він не визнав свою провину.

Правозахисний центр «Меморіал»вніс Сенцова в список політв'язнів.

На даний час Олег Сенцов перебуває в колонії міста Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу Росії.

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Теги: #Олег Сенцов