У Львові скасували концерт артиста-заміни Козловському, який теж виступає у Росії (фото)
У львівському клубі "Галерея лицарів", у якому нещодавно був скасований виступ Віталія Козловського, не буде й концерту співака Рождена, який повинен був його замінити.
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"У Львові виступ Рождена також скасували. Він мав замінити на концерті у Львові скандального Віталія Козловського, який 9 травня виступив у Москві. Однак стало відомо й про численні гастролі Рождена у Росії", - йдеться у повідомленні С14 у Facebook.
Раніше повідомлялося, що замість Козловського у Львові виступить Рожден, який гастролює в Росії.
Нагадаємо, заслужений артист України Віталій Козловський заспівав на концерті в Москві 9 травня, присвяченому Дню перемоги. Згодом на своїй сторінці у Facebook артист пояснив свій виступ у країні-агресорі.
Пізніше стало відомо, що організатори скасували концерт українського поп-співака Віталія Козловського у Львові, який був запланований на 18 травня.