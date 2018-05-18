У Львові скасували концерт артиста-заміни Козловському, який теж виступає у Росії (фото)

Після появи інформації в ЗМІ концерт Рождена у Львові скасували.

У львівському клубі "Галерея лицарів", у якому нещодавно був скасований виступ Віталія Козловського, не буде й концерту співака Рождена, який повинен був його замінити.

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"У Львові виступ Рождена також скасували. Він мав замінити на концерті у Львові скандального Віталія Козловського, який 9 травня виступив у Москві. Однак стало відомо й про численні гастролі Рождена у Росії", - йдеться у повідомленні С14 у Facebook.

Раніше повідомлялося, що замість Козловського у Львові виступить Рожден, який гастролює в Росії.

Нагадаємо, заслужений артист України Віталій Козловський заспівав на концерті в Москві 9 травня, присвяченому Дню перемоги. Згодом на своїй сторінці у Facebook артист пояснив свій виступ у країні-агресорі.

Пізніше стало відомо, що організатори скасували концерт українського поп-співака Віталія Козловського у Львові, який був запланований на 18 травня.