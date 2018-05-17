Скандал набирає обертів: замість Козловського у Львові виступить артист, який гастролює в Росії (фото, відео)

13:17, 17 травня 2018
Суспільство
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Рожден теж виступає в РФ / фото twitter.com/PrytSLU

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На афішу звернув увагу користувач Twitter ȠpuŦyƛA. "Замість скасованого концерту Віталія Козловського у Львові організують концерт Рождена Анусі, який часто гастролює в Росії", - йдеться у повідомленні.

Прихильниця Віталія Козловського у Львові звинуватила клуб "Галерея Лицарів", де мав співати артист, у подвійних стандартах та вимагає пояснень, чому там даватиме концерт Рожден, передає 032.ua.

Як повідомлялося, заслужений артист України Віталій Козловський заспівав на концерті в Москві 9 травня, присвяченому Дню перемоги. Пізніше на своїй сторінці у Facebook артист пояснив свій виступ у країні-агресорі.

Пізніше стало відомо, що організатори скасували концерт українського поп-співака Віталія Козловського у Львові, який був запланований на 18 травня.

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Теги: #Росія#Львів#концерт#Козловський