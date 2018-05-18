У Києві стартував фестиваль тату (фото, відео)
21:02, 18 травня 2018Суспільство
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Тут можна зробити безкоштовний малюнок на тілі.
У Києві стартував фестиваль тату.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
Малюнки на тілі цьогоріч можна зробити наосліп безкоштовно, щоправда, зображують таким бажаючим повій та кораблі.
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Фестиваль тату триватиме три дні - організатори обіцяють більше тисячі нових крутих малюнків на тілі.
Особливою ізюминкою фестивалю став його головний гість - найбільш пірсингована людина в світі Рольф Бухгольц із Німеччини.
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