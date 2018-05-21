Аксьонов запропонував відродити в окупованому Криму колгоспи

За словами Аксьонова, окупованому Криму слід піти по шляху формування колективних господарств.

Керівник адміністрації окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов запропонував відновити роботу колгоспів на території півострова. Відповідну ініціативу він озвучив на засіданні російського Ради міністрів Криму 21 травня.

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«Знищення колгоспів і радгоспів в радянський час – це негативний приклад того, як можна дуже швидко розвалити сільське господарство... Можливо, піти по шляху, коли «Корпорація розвитку» викупила б паї у людей і приватників, і повернула б їх назад у державну власність, щоб піти знову на шляху формування колективних господарств. Інакше нічого не вийде», - цитують Аксьонова російські ЗМІ, передає Радіо Свобода.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна звернулася в міжнародний трибунал через незаконне будівництво Кримського мосту.