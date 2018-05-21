Україна звернулася до міжнародного трибуналу через незаконне будівництво Кримського мосту

Представник президента у парламенті сподівається на початок розгляду відповідного клопотання вже цього року.

Україна звернулася до міжнародного трибуналу щодо незаконності будівництва Керченського мосту з території РФ до окупованого нею Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила представник президента у Верховній Раді України Ірина Луценко на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За її словами, клопотання на захист суверенних інтересів України у зв’язку з незаконним будівництвом Росією Керченського мосту було подано до міжнародного трибуналу за дорученням глави держави згідно з Конвенцією ООН з морського права.

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За словами Луценко, зведення цього мосту засудили США, Велика Британія, Канада, Європейський Союз, Організація Північноатлантичного договору (НАТО).

“Ми бачимо світову підтримку України в протидії порушенню морського права”, - додала вона і висловила сподівання, що до кінця 2018 року буде розпочато розгляд клопотання України, а у 2019 році “ми будемо очікувати результат”.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.