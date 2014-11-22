Українці о 16.00 запалили свічки в пам’ять жертв Голодомору

Сьогодні Україна вшановує пам’ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Цього року виповнюється 81 роковини організованого комуністичною владою колишнього СРСР геноциду українського народу – Голодомору 1932-1933 років.

У Києві, як і в інших містах України та закордоном, відбудуться жалобні заходи із вшанування Дня пам’яті жертв Голодоморів.

Також у цей жалобний день приспустять Державний прапор України.

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Зокрема, близько 15:30 на території Національного музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні» за участю представників органів державної влади, представників посольств іноземних держав, громадськості, духовенства відбудеться траурний мітинг, на якому покладуть вінки та композиції з колосків до меморіалу, вшанують пам’ять померлих хвилиною мовчання.

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О 16:00 разом із загальнонаціональною хвилиною мовчання відбудеться вже традиційна громадська акція «Запали свічку пам’яті». Кожен громадянин може запалити свічку і встановити її на підвіконні (чи на балконі), ушанувавши таким чином пам’ять мільйонів українців, яких було вбито голодом в Україні.