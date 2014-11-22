Україна сьогодні згадує жертв Голодомору

Апеляційний суд Києва чотири роки тому визначив остаточну кількість жертв Голодомору в Україні у 1932-33 роках - 10 млн 63 тис. осіб загинули від голоду. Це - чверть населення нинішньої України.

22 листопада по всій Україні відбудуться національні пам'ятні заходи, присвячені мільйонам жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років під гаслом "вбивали Голодом нашу свободу. Не підкорені в 33-му - непереможні!". У цьому році українці будуть особливо згадувати тих, хто чинив опір геноциду, кажуть в Українському інституті національної пам'яті, передає ТСН.

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ГРАФІК ЗАХОДІВ:

КИЇВ, 15:00 - заходи біля Національного музею "Меморіал пам'яті жертв голодоморів в Україні" (вул. Лаврська, 3). Завершаться загальнонаціональною хвилиною мовчання та запаленням свічок у 16:00.

Очікується, що на заходах біля Меморіалу будуть президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, мер Києва Віталій Кличко, представники Громадського комітету вшанування пам'яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 рр., зокрема, академік Ігор Юхновський, свідок Голодомору Іван Микитенко, співголова Громадського комітету Іван Васюник, міністр культури Євген Нищук, голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, керівники дипломатичних представництв, ієрархи українських церков і релігійних організацій.

ВІННИЦЯ, 14:30 - мітинг-реквієм біля пам'ятника жертвам Голодомору (Хмельницьке шосе).

ДНІПРОПЕТРОВСЬК, 16:00 - мітинг-реквієм на Алеї Небесної Сотні (пр. Кірова, 1).

КРАМАТОРСЬК НА ДОНЕЧЧИНІ, 15:30 - покладання квітів та мітинг-реквієм біля пам'ятника Тарасу Шевченку (площа Леніна, біля виконкому), а також покладання квітів до пам'ятника жертвам Голодомору (вул. Орджонікідзе).

ЖИТОМИР, 16:00 - мітинг-реквієм біля пам'ятного знака жертвам голодомору "Скорботний Ангел" (Путятинська площа).

ЗАПОРІЖЖЯ, 12:00 - скорботна хода від майдану Фестивального до пам'ятного знаку жертвам політичних репресій. У 15:50 - мітинг-реквієм біля пам'ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років.

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, 16:00 - віче-реквієм на Вічевому майдані. По закінченні віче - хода пам'яті за маршрутом: Вічевий майдан - вул. Незалежності - Меморіальний сквер, де відбудеться панахида.

КІРОВОГРАД, 14:30 - скорботна хода від Соборної площі до пам'ятного знака "Жертвам Голодомору 1932-1933 років" на Меморіальному комплексі "Фортечні вали" (збір біля пам'ятника Ангел-хоронитель). Після закінчення ходи на "Фортечних валах" відбудеться мітинг-реквієм.

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ЛЬВІВ, 15:10 - покладання композицій з пшеничних та житніх колосків до Пам'ятного знаку жертвам Голодомору та політичних репресій, запалення лампадок (просп. Чорновола). В 15:30 - початок жалобних заходів зі вшанування пам'яті жертв голодоморів (просп. Свободи, площа біля пам'ятника Тарасові Шевченку). 15:40 - проведення екуменічної панахиди за жертвами голодоморів 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років в Україні.

СЄВЄРОДОНЕЦЬК НА ЛУГАНЩИНІ, 10:00 - мітинг-реквієм з покладанням квітів та запаленням скорботних свічок біля каплиці "Пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні".

ЛУЦЬК, 15:00 - скорботна хода від Театрального майдану до Замкової площі. О 15:30 на Замковій площі - панахида та мітинг-реквієм.

МИКОЛАЇВ, 14:30 - скорботна хода від площі перед Кафедральним собором на вулиці Садовій по проспекту Леніна, Херсонському шосе до Пам'ятного знаку жертвам Голодоморів в Україні. В 15:15 - покладання квітів і горщиків з пшеницею до Пам'ятного знаку жертвам Голодоморів в Україні.

ОДЕСА, 10:00 - покладання траурних вінків і композицій з житніх і пшеничних колосків до пам'ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років (Лідерсовський бульвар, 19).

ПОЛТАВА, 15:45 - мітинг-реквієм до Дня пам'яті жертв голодомору і політичних репресій в Україні (Театральна площа). В 16:15 - хресне скорботна хода від Театральної площі до Соборної площі.

РІВНЕ, 15:30 - тематичний захід "Свіча пам'яті" біля Свято-Покровського собору.

СУМИ, 10:00 - мітинг, покладання квіткових композицій до пам'ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років (район автовокзалу), панахида за загиблими. 15:45 - акція "Запали свічку" та хвилина мовчання (вул. Соборна, навпроти пам'ятника Тарасу Шевченку).

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ТЕРНОПІЛЬ, 15:15 - мітинг-реквієм (Театральна площа). Після мітингу відбудеться панахида біля пам'ятника жертвам Голодомору (біля церкви на вул. Російської).

УЖГОРОД, 15:30 - початок мітингу для проведення всеукраїнської хвилини мовчання з нагоди вшанування пам'яті жертв голодоморів (Театральна площа).

ХАРКІВ, 10:00 - церемонія покладання квітів до Меморіального комплексу пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. О 15:00 - церемонія покладання квітів до Хреста жертвам голодомору в Молодіжному парку (вул. Пушкінська). Після покладання квітів - скорботна хода від Молодіжного парку до площі Свободи. 16:00-18:00 - акція запалення лампад (площа Свободи).

ХЕРСОН, 15:00 - хода від площі Свободи до пам'ятника жертвам тоталітарного режиму (вул. Тираспольська). В 15:30 - мітинг-реквієм біля пам'ятника жертвам тоталітарного режиму (вул. Тираспольська).

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, 15.00 - початок загальноміських заходів зі вшанування пам'яті жертв Голодомору (Майдан Незалежності України). В 15:30 - скорботна хода від Майдану Незалежності по вулицях Соборній та Проскурівській до пам'ятного знаку "Ангел Скорботи" (вул. Герцена, 61). В 16:00 - панахида за жертвами Голодомору (пам'ятний знак "Ангел Скорботи").

ЧЕРКАСИ, 9:30 - заходи до Дня пам'яті жертв голодоморів (Соборний парк).

ЧЕРНІВЦІ, 12:00 - покладання вінків і квітів до пам'ятного знаку жертвам голодоморів, спільний молебень за участю представників різних конфесій (біля пам'ятного знаку на перехресті вулиць Руської та Шевченка).

ЧЕРНІГІВ, 16:00 - громадська акція "Запали свічку", загальнонаціональна хвилина мовчання (біля П'ятницької церкви).

Пам'ятні заходи пройдуть у багатьох містах і селах України (за винятком окупованого Росією Криму) і в 32 країнах світу, де є українська діаспора.