МЗС радить українцям не їздити на Гаваї через активізацію вулкану Кілауеа (фотогалерея)

Дипломати заявляють, що виверження вулкану є майже неминучим.

Міністерство закордонних справ України радить українцям утриматися найближчим часом від поїздок на Гавайські острови у зв'язку з активізацією вулкану Кілауеа.

Про це УНІАН повідомили прес-служба МЗС України у зв'язку з активізацією вулкану Кілауеа (Гаваї, США).

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"У зв’язку з активізацією вулкану Кілауеа (Гаваї, США) та підвищення Геологічною службою США рівня тривоги до червоного, Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України, які планують відвідати Гаваї, утриматися найближчим часом від поїздок до зазначеного регіону. Тим громадянам, які вже перебувають на Гаваях, рекомендуємо відслідковувати повідомлення місцевих органів про розвиток ситуації, дотримуватися інструкцій місцевих рятувальних служб, а також враховувати можливі зміни у русі сухопутного та повітряного транспорту, який може зазнавати змін", - йдеться у повідомленні.

"Червоний рівень небезпеки, об'явлений Геологічною службою США, означає, що виверження вулкану є майже неминучим. Активність вулкану може посилитися щомиті й супроводжуватиметься новими викидами попелу й газів. Хмари попелу вже піднялися на відмітку до 3,6 тис. метрів над рівнем моря", - заявили дипломати.

У цьому зв'язку сказано, що у разі виникнення обставин, що вимагають негайного консульського реагування, українцям рекомендується невідкладно звертатися до Посольства України в США за номером «гарячої лінії» + 1 (202) 322-2616, або на цілодобову "гарячу лінію" МЗС України: +38(044) 238 16 57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.