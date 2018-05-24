Гонитва, ДТП та розкидані гроші: на Запоріжжі поліція затримала на хабарі голову райради (фото)

Намагаючись знищити докази і зникнути, зловмисник влаштував ДТП і пошкодив машину поліцейського.

Співробітники прокуратури Запорізької області спільно з Управлінням захисту економіки ГУ Нацполіції в Запорізькій області затримали на хабарі голову Веселівської районної ради, а також директора комунального підприємства «Райсількомунгосп».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури.

Чиновників підозрюють у тому, що вони вимагали та отримали 100 тис. грн хабара за оформлення документів на право користування земельною ділянкою.

Підозрюваних затримали сьогодні, 24 травня.

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За даними прокуратури, зазначені посадові особи створили умови, за яких дитячий табір, розташований на узбережжі Азовського моря, відійшов у користування КП «Райсількомунгосп». Потім через рішення районної ради земельні ділянки табору почали передавати у власність суб'єктів господарювання. Гроші, отримані від продажу ділянок, директор КП «Райсількомунгосп» і голова райради ділили навпіл.

Співробітники прокуратури і поліції задокументували факт вимагання директором КП і отримання ним у службовому приміщенні Веселівської районного ради частини неправомірної вигоди в розмірі 60 тис. грн за земельну ділянку.

Також правоохоронці зафіксували розподіл грошей між директором КП і головою районної ради, після чого вищевказані фігуранти були затримані.

При цьому голова Веселівської районної ради, з метою знищення слідів злочину і причетності до вимагання й отримання неправомірної вигоди, пошкодив частину грошових купюр і чинив опір працівникам поліції, намагаючись втекти з місця події на своєму авто.

Правоохоронці затримали зловмисника, проте останній скоїв ДТП і пошкодив автомобіль, що належить працівнику поліції.

Грошові кошти, отримані зловмисниками як неправомірна вигода, вилучені та оглянуті. На даний час слідчі дії на місці події тривають.