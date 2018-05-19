У Дніпрі на хабарі у $4 тисячі попався керівник районного відділення поліції

Затриманий вимагав від місцевого жителя кошти, обіцяючи не притягувати до кримінальної відповідальності за підробку ідентифікаційних номерів автомобіля.

У Дніпрі на хабарі у $4 тис. затримано тимчасово виконуючого обов’язків начальника одного із районних відділень поліції.

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Як повідомляє прес-центр Служби безпеки України, затриманий вимагав від місцевого жителя кошти, обіцяючи не притягувати до кримінальної відповідальності за підробку ідентифікаційних номерів транспортного засобу та повернути авто.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника на одній із вулиць обласного центру під час отримання всієї суми хабара. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("одержання хабара") триває досудове розслідування.