Суд поновив на посаді заступника скандального керівника ДСНС Бочковського (відео)

Як і у випадку з поверненням на посаду Бочковського, ДСНС має компенсувати Стоєцькому заробітну плату за час вимушеного прогулу.

Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді колишнього заступника керівника Державної служби з надзвичайних ситуацій Василя Стоєцького.

Про це йдеться у рішенні суду від 16 травня, повідомляє "Українська правда".

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Суд вирішив поновити Стоєцького на посаді. Як і у випадку з відновленням на посаді Бочковського, ДСНС має компенсувати Стоєцькому заробітну плату за час вимушеного прогулу, а це останні три роки.

Так, суд визнав протиправним розпорядження Кабінету Міністрів від 25 березня 2015 року про його звільнення з посади і поновив його із 26 березня 2015 року.

Як повідомляє видання, ДСНС має відшкодувати Стоєцькому середню заробітну плату у розмірі 463,6 тисяч гривень.

Також його мають негайно поновити.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС.

Водночас в МВС пояснили, що Бочковський, якого суд поновив на посаді, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких - отримання хабара.

Відео з Youtube EuroMaydan

Бочковського та Стоєцького затримали у прямому ефірі 25 березня 2015 року на засіданні Кабміну.