"Фактично він на лаві підсудних": у МВС відповіли на скандальне відновлення на посаді голови ДСНС Бочковського

Бочковського судять за трьома статтями, зокрема за хабарництво.

Сергій Бочковський, якого суд поновив на посаді голови Держслужби з надзвичайних ситуацій, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких - отримання хабара.

Про це розповів "Українській правді" речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

Він повідомив, що Бочковському інкримінують статтю 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), 364 (зловживання владою або службовим становищем) і 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу.

Разом з Бочковським, за словами Шевченка, судять його колишнього першого заступника Василя Стоєцького, якого звинувачують за двома статтями – 368 і 364.

"Юридично і фактично вони перебувають на лаві підсудних", - наголосив Шевченко.

Він додав, що процес проти них зараз слухається по суті, і слідчі зібрали достатньо доказів, аби визнати Бочковського і Стоєцького винними.

Як повідомляв УНІАН, Бочковського та його колишнього першого заступника Василя Стоєцького затримали 25 березня 2015 року на засіданні Кабінету міністрів. Того ж дня уряд звільнив їх з посад.

Обом інкримінували організацію злочинних схем із закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами.

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Сьогодні, 26 квітня, Окружний адмінсуд Києва поновив Бочковського на посаді голови Держслужби з надзвичайних ситуацій. Також суд постановив стягнути на користь Бочковського з ДСНС середній заробіток за час вимушеного прогулу з 25 березня 2015 року.