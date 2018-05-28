Сплять на кросівках на підлозі вокзалу: мережу шокувало фото уболівальників "Ліверпуля" в Києві

Зазначається, що іноземні вболівальники були змушені спати в таких умовах через високі ціни на житло.

Мережу шокував знімок іноземних уболівальників «Ліверпуля», що спали на підлозі залізничного вокзалу Києва.

Його оприлюднив у Facebook Вадим Плачінда. «Цитата одного з уболівальників «Ліверпуля»: «Це короткостроковий дохід, але стратегічно неправильно - люди не будуть затримуватися або повертатися, тому що відчуватимуть, що їх дурять». І додати нічого», - написав він.

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Раніше повідомлялося, всі київські готелі у бажанні нажитися на туристах під час фіналу Ліги чемпіонів підняли ціни до небачених висот. Деякі готелі підняли вартість номерів у сотню разів.