Сплять на кросівках на підлозі вокзалу: мережу шокувало фото уболівальників "Ліверпуля" в Києві

15:32, 28 травня 2018
Суспільство
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Фанати були змушені ночувати в страшних умовах / facebook.com/vadim.plachinda

Його оприлюднив у Facebook Вадим Плачінда. «Цитата одного з уболівальників «Ліверпуля»: «Це короткостроковий дохід, але стратегічно неправильно - люди не будуть затримуватися або повертатися, тому що відчуватимуть, що їх дурять». І додати нічого», - написав він.

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Раніше повідомлялося, всі київські готелі у бажанні нажитися на туристах під час фіналу Ліги чемпіонів підняли ціни до небачених висот. Деякі готелі підняли вартість номерів у сотню разів.

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Новина в сюжеті: Фінал Ліги чемпіонів у Києві
Теги: #Київ#Ліга чемпіонів#Ліверпуль