Сплять на кросівках на підлозі вокзалу: мережу шокувало фото уболівальників "Ліверпуля" в Києві
15:32, 28 травня 2018Суспільство
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Зазначається, що іноземні вболівальники були змушені спати в таких умовах через високі ціни на житло.
Фанати були змушені ночувати в страшних умовах / facebook.com/vadim.plachinda
Мережу шокував знімок іноземних уболівальників «Ліверпуля», що спали на підлозі залізничного вокзалу Києва.
Його оприлюднив у Facebook Вадим Плачінда. «Цитата одного з уболівальників «Ліверпуля»: «Це короткостроковий дохід, але стратегічно неправильно - люди не будуть затримуватися або повертатися, тому що відчуватимуть, що їх дурять». І додати нічого», - написав він.
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