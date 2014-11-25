В Україні через негоду залишаються знеструмленими 46 населених пунктів

Про це повідомили у прес-службі ДСНС. "Станом на 7 годин 25 листопада залишаються без електропостачання 46 населених пунктів у двох областях, які були знеструмлені 20 листопада внаслідок складних погодних умов", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, досі без електропостачання 44 населених пункти в Житомирській області (відновлено - 600) і 2 населених пункти - в Запорізькій області (відновлено - 92).

До робіт з відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.