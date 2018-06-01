Google випустив дудл до Дня захисту дітей

10:05, 01 червня 2018
Суспільство
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Символом Дня захисту дітей є зелений прапор з п'ятьма кольоровими фігурками чоловічків / google.com

Символом Дня захисту дітей є зелений прапор з п'ятьма кольоровими фігурками чоловічків, які стоять на символічній синій кулі, котра уособлює Землю.

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Кожна фігурка - червона, жовта, синя, біла і чорна - символ різноманітності і толерантності всіх людей на Земній кулі.

У Google нагадали, що День захисту дітей був прийнятий в 1925 році на Всесвітній конференції, присвяченій питанням благополуччя дітей, пройшла в Женеві.

Раніше УНІАН повідомляв, що щорічно 1 червня в Україні та в усьому світі відзначається Міжнародний день захисту дітей, який покликаний привернути увагу до захисту прав дитини.

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Теги: #Google#день захисту дітей