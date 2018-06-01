Google випустив дудл до Дня захисту дітей

Символом Дня захисту дітей є зелений прапор із п'ятьма кольоровими фігурками чоловічків.

Google випустив новий дудл на честь міжнародного свята - Дня захисту дітей.

Символом Дня захисту дітей є зелений прапор з п'ятьма кольоровими фігурками чоловічків, які стоять на символічній синій кулі, котра уособлює Землю.

Читайте також1276 новонароджених щодня, 106 тисяч дітлахів в інтернатах: найважлива статистика по Україні до Дня захисту дітей (відео)

Кожна фігурка - червона, жовта, синя, біла і чорна - символ різноманітності і толерантності всіх людей на Земній кулі.

У Google нагадали, що День захисту дітей був прийнятий в 1925 році на Всесвітній конференції, присвяченій питанням благополуччя дітей, пройшла в Женеві.

Раніше УНІАН повідомляв, що щорічно 1 червня в Україні та в усьому світі відзначається Міжнародний день захисту дітей, який покликаний привернути увагу до захисту прав дитини.