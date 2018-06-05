Названо основну версію смерті українського режисера Леоніда Кантера

Поліцейські виявили на місці загибелі режисера передсмертну записку.

Поліція основною версією смерті режисера Леоніда Кантера вважає самогубство.

Про це повідомив керівник сектору комунікацій Головного управління Нацполіції в області Сергій Бриль.

За його словами, у поліції є всі підстави розглядати як основну версію смерті режисера саме самогубство.

«Ми розглядаємо ступінь вогнепального поранення. Є передсмертна записка, інші речові докази, що вказують – чоловік звів рахунки із життям саме у такий спосіб», - сказав Бриль.

Як повідомляв УНІАН, на Чернігівщині в одному із сіл Бахмацького району виявили застреленим 36-річного режисера та засновника кількох етнофестивалів Леоніда Кантера. Поліція Чернігівщини відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства.

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За даними правоохоронців, надвечір 4 червня до поліції надійшло повідомлення, що в домоволодінні одного з сіл Бахмацького району здійснив самогубство 36-річний чоловік. На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка виявила труп чоловіка з наскрізним вогнепальним поранення у щелепу. Поряд з тілом правоохоронці виявили зброю.

Довідка УНІАН. Леонід Кантер (народився у 1981 року у Києві) – український продюсер, режисер, мандрівник та письменник.

У 2002 році отримав першу вищу освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого (спеціальність «Актор театру та кіно, ведучий телепрограм»). 2005р. — друга вища освіта в КНУТКіТ (спеціальність «Режисер телебачення»).

2003 р. — заснував кіностудію «Лізард філмс». Студія зняла близько 50 коротометражних, кілька повнометражних та документальних стрічок.

У 2004–2007 рр. — працював викладачем КНУТКіТ ім. І. К. Карпенка-Карого.

У 2007 р. Кантер із родиною оселився на хуторі Обирок у Чернігівській області.

У 2015 р. зняв повнометражний документальний фільм про Небесну Сотню «Добровольці Божої чоти», 2018 р. – фільм про загиблого в АТО оперного співака, Героя України Василя Сліпака «Міф».

Кантер був засновником етнічних фестивалів на хуторі Обирок – «Хліб», «Мама Африка» та інших.

Разом з дружиною виховували трьох дітей.