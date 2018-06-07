Кольченко сьогодні припинив голодування - адвокат

За словами адвоката, таке рішення Кольченко прийняв самостійно.

Сьогодні незаконно засуджений у Росії Олександр Кольченко припинив голодування.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив його адвокат Андрій Лєпєхін.

«Олександр Кольченко сьогодні припинив голодування. За його словами, він дуже ослаб, вже почав непритомніти. У нього впав рівень цукру у крові, і йому вже ставили глюкозу. За час голодування його вага знизилася до 54 кг», - написав адвокат.

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За словами Лєпєхіна, сьогодні Кольченка за медичними показаннями збиралися переводити із санчастини колонії, де він перебував протягом голодування, до тюремної лікарні.

«Під час голодування Олександра кілька разів в присутності начальника колонії намагалися примусити відмовитися від голодування члени місцевої ГНК і представники уповноваженого з прав людини Челябінської області. Сама уповноважена Павлова до колонії до Олександрії не зволила приїхати, зате написала листа до адвокатської палати, намагаючись чинити тиск вже на адвоката, з метою домогтися від мене примусити Олександра відмовитися від голодування. Представники уповноваженої, за словами Олександра, намагалися ще і зганьбити адвоката в очах Олександра. Але ті, хто знає Олександра, розуміють, що примусити його до чогось не можливо. Рішення про голодування Олександр приймав самостійно. За його словами, він готувався до оголошення голодування солідарності одразу після того, як дізнався про заяву Олега Сенцова. Олександр з цього моменту перейшов на прийом рідкої їжі і знизив її об’єм. Як тільки «підготувався» таким чином, так і оголосив голодування. За цей час (свого голодування і підготовки до нього) Олександр втратив 10 кг ваги», - зазначив адвокат.

Лєпєхін також повідомив, що рішення припинити голодування Кольченко прийняв самостійно.

«Зараз він також самостійно прийняв рішення про припинення голодування. Ці рішення Олександр озвучував у присутності свого адвоката, якому повністю довіряє, з метою своєчасного і більш точного донесення до громадськості своїх кроків і позиції», - написав він.

Адвокат також розмістив на своїй сторінці заяву Кольченка про припинення голодування.

Як повідомляв УНІАН, кримський активіст Кольченко, який утримується в колонії Челябінська, 31 травня оголосив голодування в підтримку голодуючого з 14 травня режисера Олега Сенцова.