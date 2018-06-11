У Чернівцях СБУ прийшла з обшуками до прихильників «Великої Румунії» (відео)

Правоохоронці перевіряють дані щодо представників громадської організації, які демонстрували карти з територією Чернівецької області у складі сусідньої держави.

У Чернівцях співробітники СБУ проводять обшуки в одній із громадських організацій, що поширювала матеріали, які можуть містити заклики до порушення територіальної цілісності України.

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Як повідомляє прес-служба Служби безпеки, правоохоронці перевіряють дані щодо представників організації, які під час публічного заходу в обласному центрі демонстрували картографічні зображення території Чернівецької області у складі так званої «Великої Румунії».

«Співробітники СБ України встановили, що надруковані карти виготовлені для пропаганди «святкування» на території України 100-річчя створення «Великої Румунії». Правоохоронці також зафіксували, що учасники громадської організації поширювали літературу, в якій можуть міститися заклики до відновлення так званої «історичної справедливості» через анулювання існуючих міжнародно-правових і міждержавних документів та «повернення» територій Північної Буковини, Північної Бессарабії та Південної Бессарабії до складу румунської держави», – зазначається у повідомленні.

У січні повідомлялось, що СБУ відреагувала на карту України без Криму під час святкування Дня соборності на Буковині.