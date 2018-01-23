СБУ відреагувала на карту України без Криму під час святкування Дня соборності на Буковині

У Чернівецькій області співробітники Служби безпеки України сьогодні відкрили кримінальне провадження щодо організаторів урочистостей з нагоди Дня соборності України, які відбулись 22 січня у приміщенні Сторожинецького районного будинку культури, під час яких на сцені було розміщено власноруч намальовану мапу України, на якій відсутня частина території країни – Автономна республіка Крим.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Управління СБУ в Чернівецькій області.

«Оскільки в діях організаторів заходу вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 110 КК України, Управлінням Служби безпеки України в Чернівецькій області 23 січня зареєстровано відповідне кримінальне провадження. Триває досудове слідство», - зазначили у прес-службі.

Водночас у Сторожинецькій районній адміністрації цей інцидент назвали «бурею в стакані» та заявили про відсутність сепаратизму в діях автора мапи.

«Інциденту немає, це буря у стакані води, я бачу там (на мапі) Крим, це не є для мене питання дискусії. Те зображення є символічним, Сторожинець – багатонаціональний район, в нас ніколи не було сепаратизму, в нас потужний патріотичний район, але якщо хтось хоче очорнити наш район, я вважаю, що це велика ганьба звинувачувати наш потужний район у такому, і висловлюю жаль, що з`явилась така новина у центральних ЗМІ, розхитувати ситуацію неприпустимо», - повідомив журналістам голова Сторожинецької РДА Ярослав Бартош.