Екстремальні розваги, поки мами нема вдома, та сувора чоловіча турбота: у світі відзначається День тата (відео)
11:00, 17 червня 2018Суспільство
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Стосунки татусів з малечею завжди особливі.
Екстремальні розваги, поки мами нема вдома, та сувора чоловіча турбота: у світі відзначається День тата
У світі День батька традиційно відзначають у третю неділю першого літнього місяця, тому цього року він припадає на 17 червня відповідно.
Проте в Україні – це поки не офіційне свято, хоча ініціатива запровадити його офіційний статус вже була. Так, у 2013 році з'явилася пропозиція зробити День батька державним святом і відзначати його у третю неділю вересня. Однак її не втілили у життя і вона залишилась на розгляді у президента.
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Загалом на сьогоднішній час день батька відзначають у близько 40 країнах світу, таких як: США, Канада, Південна Африканська Республіка (ПАР), Японія, Франція, Швейцарія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.
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