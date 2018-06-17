Екстремальні розваги, поки мами нема вдома, та сувора чоловіча турбота: у світі відзначається День тата (відео)

11:00, 17 червня 2018
Суспільство
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Проте в Україні – це поки не офіційне свято, хоча ініціатива запровадити його офіційний статус вже була. Так, у 2013 році з'явилася пропозиція зробити День батька державним святом і відзначати його у третю неділю вересня. Однак її не втілили у життя і вона залишилась на розгляді у президента.

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Загалом на сьогоднішній час день батька відзначають у близько 40 країнах світу, таких як: США, Канада, Південна Африканська Республіка (ПАР), Японія, Франція, Швейцарія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.

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Теги: #Сім'янин#син#батько