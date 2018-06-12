День батька 2018 в Україні: коли святкувати, історія та привітання

День батька в Україні поки не має офіційно визначеної дати, тому традиційно його святкують у третю неділю червня, як у більшості країн світу.

У світі День батька традиційно відзначають у третю неділю першого літнього місяця, тому цього року він припадає на 17 червня відповідно.

Проте в Україні – це поки не офіційне свято, хоча ініціатива запровадити його офіційний статус вже була.

Так, у 2013 році з'явилася пропозиція зробити День батька державним святом і відзначати його у третю неділю вересня. Однак її не втілили у життя і вона залишилась на розгляді у президента.

Коли святкувати в Україні

І хоч цього не відбулось, свято стало всенародним, тому традиційно в Україні День батька відзначають як в більшості країн світу - в червні. І в цей день вашим татам буде приємно отримати теплі привітання із днем батька.

Загалом на сьогоднішній час день батька відзначають у близько 40 країнах світу, таких як: США, Канада, Південна Африканська Республіка (ПАР), Японія, Франція, Швейцарія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії.

3 жовтня святкує Грузія, 19 березня – Італія та країни Піренейського півострова – Португалія та Іспанія, 8 травня – Південна Корея. Слід зауважити, що восьме травня є днем батьків на території Південної Кореї. Окремо днів матері та тата в крані немає. У сусідній Україні Польщі днем батька є 23 червня.

В Україні це свято датується 17 червня, як і в більшості сучасних держав Європи. Проте не забулась українцями і спроба визначення свята на державному рівні, тому день батька святкується не лише в літню пору року, але також і у вересні.

Історія свята

Уперше День батька відзначили у США 1909 року.

День батька заснувала у США Сонора Смарт, яка жила в місті Спокан (штат Вашингтон). У неї було п'ятеро братів і сестер. Після народження шостої дитини, її мати померла, тому батько, Вільям Джексон Смарт, самостійно піклувався про всіх дітей.

Він не міг замінити їм матір, але зробив все можливе, щоб діти були оточені турботою, розумінням та любов'ю.

Пізніше Сонора пішла до місьради і запропонувала заснувати нове свято — День батька. Місцева влада схвалила ідею. Перше свято хотіли відзначити 5 червня в день народження Вільяма Смарта, але часу на підготовку забракло, тому його перенесли на 19-е червня.

Ідею підтримали і в інших містах штату, а національним святом в Америці цей день став у 1966-му році, тоді ж встановили і загальнонаціональну дату свята — третю неділю червня.

За традицією, в цей день приколюють троянду на серце, як символ нескінченної любові і поваги до батьків. Якщо тато живий — прикріплюють троянди червоного кольору, якщо вже помер, то білі.

Привітання та традиції святкування Дня батька

Свято батька вважається доволі сімейним, затишним та теплим святом. Враховуючи також і те, що святкова дата прийшла до української держави зовсім недавно, традиціі святкування дня батька не надто передбачені та нечітко визначені на даний момент.

В цей день насправді усі люблячі діти мають особливо вигідну можливість звернутись до своїх батьків із подякою, висловлюючи надзвичайну повагу та любов.

Пропонуємо вам декілька вітаньз Днем батька в віршах і прозі:

Сьогодні, в день батька,

Тебе хочу привітати.

Такого мудреця

Прийшла пора прославити.

І мій низький уклін

За те, що ти – мій тато.

Ти в житті – чемпіон,

Твій син знімає капелюх.

В День батька дозволь нагадати тобі про свою безмежну любов! Я від усієї душі вітаю тебе, мій рідний татусю! І бажаю тобі чистого неба, яскравого сонця, міцного здоров'я і великих успіхів у всьому! Нехай у твоєму житті не буде похмурих днів! Нехай всі, кого любиш, завжди будуть поруч! Хай не зраджують друзі, а вороги цураються! Просто живи і не втомлюйся ділитися мудрістю, силою і стійкістю!

Ти, мій тато найкращий,

Сильний, добрий і рідний,

Терплячий і могутній,

Знай, що я завжди з тобою!

Я люблю тебе, батько,

І пишаюся, що мій батько –

Це в житті переможець,

Це справжній боєць!

Проходять роки, але ти, дорогий наш тато, залишаєшся, як і раніше, таким же молодим, люблячим і добрим! Для нас ти завжди будеш самим улюбленим на світі! Спасибі тобі за все душевне тепло, яке ти нам дарував довгі роки! Бажаємо тобі щастя, здоров'я, благополуччя і пам'ятай — ми завжди з тобою поруч!

Пишаюся, що я батькова дочка!

Про що хочу говорити

І кожен новий рядок

Готова тобі присвятити.

Нехай яскраве сонце успіху

Сяє завжди на шляху.

Більше веселощів і сміху,

А краще все - попереду!

Тому не забудьте 17 червня привітати своїх татусів зі святом.