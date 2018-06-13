"Інтер" потрапив у новий скандал (фото)

Користувачі мережі обурені рекламою ЧС-2018, який пройде у РФ.

Телеканал "Інтер", який транслюватиме матчі ЧС-2018 у Росії, агітує українців дивитися футбольний турнір.

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Про це у Facebook повідомив користувач Євген Терехов, опублікувавши відповідне фото. Додати більше нічого... 12.06.2018. Київ. У нас війна з Росією!", - йдеться в його повідомленні.

"Інтер" випробовує нерви патріотів на міцність?", "Провокує", "Треба щось з цим робити", "А у кого канал "Інтер" купив ліцензію на показ ЧС?", - обурені в мережі.

Як повідомляв УНІАН, раніше розгорівся скандал через те, що в місті Ірпінь Київської області біля одного з торгових центрів невідомі встановили так звану фан-зону до Чемпіонату світу-2018 з футболу, який приймає країна-агресор РФ.