"Інтер" потрапив у новий скандал (фото)
07:10, 13 червня 2018Суспільство
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Користувачі мережі обурені рекламою ЧС-2018, який пройде у РФ.
"Інтер" рекламує ЧС-2018 у країні-агресорі / фото facebook.com/evgeniy.terehov.583
Телеканал "Інтер", який транслюватиме матчі ЧС-2018 у Росії, агітує українців дивитися футбольний турнір.
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Про це у Facebook повідомив користувач Євген Терехов, опублікувавши відповідне фото. Додати більше нічого... 12.06.2018. Київ. У нас війна з Росією!", - йдеться в його повідомленні.
"Інтер" випробовує нерви патріотів на міцність?", "Провокує", "Треба щось з цим робити", "А у кого канал "Інтер" купив ліцензію на показ ЧС?", - обурені в мережі.
Як повідомляв УНІАН, раніше розгорівся скандал через те, що в місті Ірпінь Київської області біля одного з торгових центрів невідомі встановили так звану фан-зону до Чемпіонату світу-2018 з футболу, який приймає країна-агресор РФ.
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