Скандал: під Києвом відкрили "фан-зону" до ЧС-2018, який пройде у Росії (фото)

У міськраді Ірпеня заявили, що це не ініціатива місцевої влади.

У місті Ірпінь Київської області біля одного з торгових центрів невідомі встановили першу так звану фан-зону до Чемпіонату світу-2018 з футболу, який приймає країна-агресор РФ.

Міськрада не має до цього відношення, повідомив LIGA.net заступник мера міста Дмитро Христюк.

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Раніше сьогодні місцеве видання "Правда Ірпеня" повідомило, що біля ТРЦ на вулиці Соборній, 160, встановили великі тенти й екран розміром 2,5х2 м для трансляції просто неба футбольних матчів, показ яких бойкотують українські телеканали.

За словами Христюка, це не ініціатива місцевої влади. Він зазначив, що, "можливо, хтось у приватному режимі планує організовувати".

Чиновник уточнив, що він проти організації громадських заходів, пов'язаних з футбольним чемпіонатом, який проходить у Росії.

Пізніше новина із сайту про відкриття "фан-зони" була видалена.

Як повідомляв УНІАН, раніше німецька компанія Lufthansa осоромилася, видавши Україну за Росію в рекламному ролику до ЧС-2018.