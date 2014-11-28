Генерал, якого звинувачують в катастрофі Іл-76, повернеться на роботу до Генштабу

Про це повідомляє ТСН.День.

Слідство наполягало на арешті генерала, але він вніс заставу у 365 тисяч гривень і залишився на волі. Ще сьогодні Назаров перебуває у військовому шпиталі. Ухвалу про свій арешт військовослужбовець оскаржив в апеляційному суді Києва. Винним себе не вважає, готовий співпрацювати зі слідством та обіцяє, що з України нікуди не втікатиме.

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"На вихідні я вже повернусь до роботи. Бо я вже відверто скучив і мій режим роботи такий, що я звик працювати фактично без вихідних. І це вимушене знаходження в лікарні негативно впливає на моє внутрішнє почуття. З одного боку, тиск, пов'язаний стосовно мене порушення цієї підозри. А з іншого боку, що я відірваний від тієї праці, яку я люблю, і якою я вже займаюся 35 років", - поділився Назаров.

Нагадаємо, генерал-майору Назарову закидають службову недбалість, що призвела до загибелі 40 військових і 9 членів екіпажу літака Іл-76, який влітку збили терористи.