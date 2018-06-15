"Він може померти": Стівен Кінг закликав звільнити Сенцова

13:17, 15 червня 2018
Суспільство
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Стівен Кінг / REUTERS

У Twitter Кінга йдеться: "Сьогодні перший день (14 червня - УНІАН) Чемпіонату світу з футболу ФІФА та 32-й день протесту-голодування Олега Сенцова. Долучайтеся до мене й американської філії міжнародної правозахисної організації письменників PEN із закликом звільнити українського кінорежисера, несправедливо ув'язненого в Росії".

"Часу залишається все менше і він може померти за свої погляди", - заявив письменник.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув’язнення.

Сенцова утримують у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він розпочав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв’язнів.

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Новина в сюжеті: Голодування Сенцова
Теги: #Стівен Кінг#Олег Сенцов