"Він може померти": Стівен Кінг закликав звільнити Сенцова

Письменник приурочив своє звернення до відкриття ЧС з футболу в Росії.

Американський письменник Стівен Кінг закликав звільнити незаконно засудженого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

У Twitter Кінга йдеться: "Сьогодні перший день (14 червня - УНІАН) Чемпіонату світу з футболу ФІФА та 32-й день протесту-голодування Олега Сенцова. Долучайтеся до мене й американської філії міжнародної правозахисної організації письменників PEN із закликом звільнити українського кінорежисера, несправедливо ув'язненого в Росії".

"Часу залишається все менше і він може померти за свої погляди", - заявив письменник.

Today is day 1 of the @FIFAWorldCup and day 32 of Oleg Sentsov's hunger strike. Join me and @penamerican in calling for the release of this Ukrainian filmmaker unjustly imprisoned in Russia. Time is running out, and he may die for his views #FreeSentsovhttps://t.co/uViLsbo2N5 — Stephen King (@StephenKing) June 14, 2018

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув’язнення.

Сенцова утримують у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він розпочав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв’язнів.