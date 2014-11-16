У Станиці Луганській триває запеклий артобстріл – ЗМІ

Як повідомляє "Інформатор" з посиланням на місцевих жителів, приблизно з 13:40 у селищі йдуть запеклі артобстріли.

Зокрема, чути залпи з мінометних установок і систем залпового вогню "Град".

Читайте такожЗа добу бойовики майже 30 раз обстріляли українських військовихТакож уточнюється, що розриви мін і снарядів чути приблизно в районі ст. Кондрашевська. Там само можна побачити дим від вибухів і пожеж.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли околицю Станиці Луганської після візиту голови Луганської ОДА Геннадія Москаля.