У Станиці Луганській триває запеклий артобстріл – ЗМІ
15:37, 16 листопада 2014Суспільство
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Бойовики відновили обстріл в Станиці Луганській на Донбасі.
Станиця Луганська знов під обстрілом / joinfo.ua
Як повідомляє "Інформатор" з посиланням на місцевих жителів, приблизно з 13:40 у селищі йдуть запеклі артобстріли.
Зокрема, чути залпи з мінометних установок і систем залпового вогню "Град".
Читайте такожЗа добу бойовики майже 30 раз обстріляли українських військовихТакож уточнюється, що розриви мін і снарядів чути приблизно в районі ст. Кондрашевська. Там само можна побачити дим від вибухів і пожеж.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли околицю Станиці Луганської після візиту голови Луганської ОДА Геннадія Москаля.
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