У камері голодуючого Балуха встановили відеоспостереження - Чийгоз

Крым цього, кожен день до нього приходять з перевірками.

У камері сімферопольського СІЗО, де утримують голодуючого 95-й день українського активіста Володимира Балуха, встановили відеоспостереження.

Читайте такожУкраїнський політв'язень Балух, який голодує в Криму, сподівається на обмін - адвокат

Про це повідомляє "Крим.Реалії" цитуючи заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

«У нього в камері встановили додатково відеоспостереження. Такі методи практикуються в особливих випадках. З огляду на його резонансну справу і те, що він публічний – це дратує керівництво. Кожен день до нього приходять з перевірками. Ситуація у нього досить складна, але він продовжує тримати голодування», – сказав Чийгоз.

Балух голодує через незгоду з судовими переслідуваннями, які називає сфальсифікованими. Адвокат Ольга Дінзе повідомляла, що український активіст за час голодування втратив 30 кг ваги.

Як повідомляв УНІАН, Балуха затримали 8 грудня 2016 року в його будинку в Роздольненському районі в анексованому Росією Криму. Російська влада висунула Балуху обвинувачення у зберіганні боєприпасів, його засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні та до штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

Згодом проти Балуха була порушена нова справа – через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.