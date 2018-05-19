Російська омбудсмен заявила, що український активіст Балух харчується "за спеціальною схемою"

Також Москалькова також розповіла Денісовій про те, що відвідала ще одного українського в'язня Узеїра Абдуллаєва.

Уповноважена РФ з прав людини Тетяна Москалькова стверджує, що незаконно утримуваний у СІЗО в окупованому Криму Володимир Балух не голодує, а харчується "за спеціальною схемою".

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова на сторінці в Facebook.

"Щойно переговорила з уповноваженим РФ з прав людини Тетяною Москальковою. Вона розповіла про свій візит до Симферопольського СІЗО. Тетяна Москалькова відвідала і переговорила з усіма 12-ма ув’язненими, стан яких я просила її перевірити", - написала Денісова.

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Зокрема, російський омбудсмен повідомила, що Балух "харчується за спеціальною схемою".

"Остання інформація про стан здоров’я Володимира Балуха з її слів така: "Нині це не повне голодування, а харчування за спеціальною схемою. Перебуває в камері з людиною, з якою в Володимира склалися адекватні взаємини. Володимир Балух попросив Тетяну Москалькову доробити туалет, що було одразу зроблено. Виглядає непогано як для людини, яка голодує майже 2 місяці", - написала український омбудсмен.

Також Москалькова також розповіла Денісовій про те, що відвідала ще одного українського в'язня в Сімферопольському СІЗО Узеїра Абдуллаєва.

"Про Узеіра Абдуллаєва Омбудсмен РФ розповіла, що особисто обстежила його ноги. Узеір підтвердив, що зараз почувається значно краще, і додав, що не розуміє причини виникнення загострення. Медичну допомогу таки було надано своєчасно. Сьогодні жодних вимог не висловив. Лікування за необхідності буде продовжено", - зазначила український омбудсмен.

"Решту інформації Уповноважений РФ пообіцяла систематизувати і викласти більш докладно вже у офіційному листі. Очікую відповідь у перші дні наступного тижня, про що одразу ж повідомлю", - зазначила Денісова.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ Росії затримала Балуха 8 грудня 2016 року, заявивши, що на горищі його будинку виявлено набої та кілька тротилових шашок.

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Адвокати та правозахисники активіста заявляють, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію - вивісив прапор України у своєму дворі.

У серпні 2017 року «суд» виніс йому вирок - 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тис. рублів (близько 4,6 тис. грн).

14 березня 2018 року підконтрольний Кремлю так званий «Верховний суд Криму» змінив вирок активістові. Суддя видалив із обвинувачення пункт про придбання боєприпасів, Балуха засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також до виплати штрафу в розмірі 10 тис. рублів.

19 березня на знак протесту проти вироку Балух оголосив голодування. Після оголошення голодування активіст лише п'є воду й чай.

20 квітня адміністрація Сімферопольського СІЗО прийняла рішення про переведення Балуха на три дні до карцера за нібито «порушення правил внутрішнього розпорядку».

У МЗС неодноразово вимагали від РФ допустити українських лікарів до активіста.