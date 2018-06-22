СБУ проводить обшуки на Житомирському бронетанковому заводі

Слідчі дії проходять в рамках провадження за фактом привласнення, розтрати майна або ж заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Співробітники СБУ та військової прокуратури проводять обшуки на державному підприємстві «Житомирський бронетанковий завод».

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Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-офіцер Управління СБУ у Житомирській області Ірина Мартинюк, слідчі дії проходять в рамках розслідування кримінального провадження за фактом привласнення, розтрати майна або ж заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

«Сьогодні управлінням СБУ спільно з військовою прокуратурою за підтримки державного концерну «Укроборонпром» проводяться слідчі дії, в тому числі і на ДП «Житомирський бронетанковий завод», в рамках документування злочину за ст. 191 КК України», - зазначила Мартинюк.

Довідка УНІАН, державне підприємство «Житомирський бронетанковий завод» спеціалізується на капітальному ремонті та модернізації бронетанкового озброєння та техніки. Підприємство також виконує капремонт нестандартного та паркового обладнання для військ і ремонтних заводів.