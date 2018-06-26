Компанія Mars закликає рекламодавців жертвувати частку рекламних витрат на захист диких тварин

Компанія Mars зобов'язалася перераховувати частку від витрат на рекламу в підтримку проектів збереження диких тварин, ставши співзасновником фонду «Левова частка» разом з Програмою розвитку ООН (ПРООН).

Оголошення про запуск такої ініціативи було зроблено на найбільшому міжнародному фестивалі реклами «Канські леви».

«Тварини показані в 20% реклами, і при цьому вони не отримують необхідної їм підтримки. Так було до сих пір», - сказав сер Девід Аттенборо, відомий телеведучий і натураліст, який став спеціальним послом ініціативи « Левова частка». За оцінками, 9 з 10 найбільш популярних видів тварин, що беруть участь в рекламних зйомках, знаходяться під різними загрозами.

Партнери ініціативи «Левова частка» будуть перераховувати 0,5% витрат на рекламу, в якій використовуються тварини, до спеціального фонду під управлінням ПРООН. Компанія Mars закликає інших рекламодавців приєднатися до проекту. «Нас дуже турбує збереження диких тварин і підтримка біорізноманіття, що абсолютно необхідно нашій планеті. Тварини повинні отримати допомогу, і ця допомога їм потрібна в природному середовищі існування. Ми закликаємо інші компанії і бренди приєднатися до нас в проекті «Левова частка» і разом створити рух, який змінить поточну критичну ситуацію», - сказав Ендрю Кларк, директор з маркетингу та роботі з клієнтами Mars. «Підтримуючи саме такі проекти, як «Левова частка» ми турбуємось про майбутнє нашої планети, щоб на ній могли процвітати всі, включаючи тварин. Для компанії Mars це ще один крок втілення в життя нашого плану сталого розвитку".

Управління фондом «Левова частка» буде здійснювати ПРООН. Протягом трьох років планується зібрати 100 млн. дол. США, які будуть спрямовані на ряд проектів по збереженню різноманіття дикої природи і захисту тварин, що здійснюються Організацією Об'єднаних Націй та громадськими організаціями. До ініціативи вже приєдналися продакшн-компанія Finch, рекламна мережа BBDO і дослідницька компанія Nielsen.

«Людство відповідає за збереження всього життя на нашій планеті», - сказав актор і посол доброї волі ПРООН Микола Костер-Вальдау на презентації ініціативи «Левова частка» в Каннах. «Ми не зможемо досягти Цілей сталого розвитку, визначених ООН і світовими лідерами щоб захистити майбутнє і забезпечити процвітання всіх людей, які не зберігши природне місце існування для всіх живих істот - на суші і в морі».