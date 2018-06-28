Омбудсмени України і РФ планують сьогодні відвідати Сенцова

Омбудсмени прилетіли з Москви в Салехард і вирушили відразу в Лабитангі, де знаходиться колонія.

Омбудсмени України Людмила Денисова і РФ Тетяна Москалькова планують відвідати Сенцова в колонії суворого режиму номер 8 «Білий ведмідь» міста Лабитнангі.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, омбудсмени прилетіли з Москви в Салехард (Ямало-Ненецький автономний округ) і вирушили відразу в Лабитангі.

Щоб потрапити в цей населений пункт потрібно перетнути на поромі річку Обь.

Журналістів з України в аеропорту затримали співробітники поліції для з'ясування мети прибуття, місця проживання та наявності зворотніх квитків.

Як повідомила Денисова на своїй сторінці в Facebook, по прибуттю в аеропорт Москалькова відмовилася їхати разом з українським омбудсменом.

"Доброго ранку! Зі святом! Я відзначатиму День Конституції у Лабитнангі. Вже на півшляху до колонії, де відбуває покарання Олег Сенцов. До речі, летіла одним рейсом із Уповноваженою РФ Тетяною Москальковою. По прильоту, на жаль, пані Тетяна не захотіла їхати зі мною однією машиною, залишилася на полі .... напевно, чекати на якесь рішення", - написала Денисова.

Як повідомляв УНІАН, Український омбудсмен Тетяна Денисова 15 червня вирушила в РФ для відвідування українських політв'язнів. Вона мала намір в першу чергу відвідати в колонії на Ямалі Сенцова. У той же день російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що Денисова вирушила до Сенцова з «особистої ініціативи», а її візит не був узгоджений.

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Досі російська сторона не пускала Денисову до Сенцова, який 14 травня оголосив безстрокове голодування, відмовляли навіть у відеозв'язку з засудженим режисером.

Довідка УНІАН. Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові.

Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення. Сенцова утримують в колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.