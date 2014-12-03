У Донецьку невідомі викрали молоду сім'ю разом із автомобілем (відео)

Родичі розшукують жителів Донецька Анну Сергієнко та її чоловіка Віктора Горбенка, викрадених на Текстильнику разом з машиною Mazda 6 чорного кольору групою невідомих осіб, передає Hromadske.TV.

Очевидці, які зуміли зняти викрадення на відео з вікна квартири, розповіли, що напад було скоєно 30 листопада на вулиці Терешкової.

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Невідомі на декількох авто заблокували машину Mazda 6, в якій знаходилися Анна з чоловіком. Нападники витягли сім'ю з автомобіля і пересадили в свій. За кермо «віджатої» машини сів один з бойовиків, після чого всі автомобілі поїхали в невідомому напрямку.