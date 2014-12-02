Семенченко: Полторак повинен пояснити в Раді стратегічне значення аеропорту Донецька

Таку заяву зробив народний депутат від "Самопомочі" Семен Семенченко. "Необхідно заслухати в парламенті міністра оборони Степана Полторака і начальника Генштабу збройних сил Віктора Муженка", - сказав депутат.

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"Пояснити, яке місце в нашій обороні займає аеропорт. Тому що масовий героїзм - так, перемоги - так. Але скільки ми можемо його тримати? Якщо ми будемо тримати його далі, ми повинні розуміти, як будемо відбивати атаки, якщо намагаються перерізати лінії постачання, як ми будемо далі наступати. Тобто, місце аеропорту в загальному стратегічному задумі: чи у вас його немає? Хотілося б заслухати Муженка з цього питання", - сказав Семен Семенченко.

Відповідаючи на питання, чи буде виступати сьогодні в парламенті міністр оборони, депутат сказав: "Буде доповідь, але я не думаю, що це буде в тому форматі, в якому нам потрібно".

Як повідомляв УНІАН, 27 травня українські військові взяли під контроль аеропорт в Донецьку. З того дня бойовики не припиняють обстріли цього об'єкта.