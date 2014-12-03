На Рівненщині залізничники презентували виготовлену ними криївку для воїнів АТО

Як повідомили УНІАН в прес-службі Рівненської обласної ради, криївку для воїнів у депо виготовили з власної ініціативи з метою допомогти українським військовим вижити холодною зимою в зоні бойових дій.

Саморобний будинок виготовлений із залізничного контейнера. В ньому обладнані місця для спання та встановлено залізну пічку для обігріву. Планується, що для використання він буде закопуватися в землю під бетонні конструкції.

Архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон здійснив чин освячення криївки.

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Для налагодження виробництва такого житла у подальшому, зараз проводиться пошук контейнерів та матеріалів.

Під час презентації голова Рівненської обласної ради Михайло Кириллов зазначив: ”Хочу подякувати усім тим, хто доклався до будівництва криївки. Хлопці, які сьогодні воюють на сході, воюють за нашу Україну, за свої домівки, за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей. Вони будуть перебувати у цій криївці і відчувати те тепло, яке ви їм дали».