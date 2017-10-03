На Харківщині росіянин намагався переправити до України азіатів (фото)

Правоохоронці затримали 4 нелегалів з В’єтнаму та їхнього провідника з Росії. Про це ДПСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Так, 2 жовтня поблизу населеного пункту Борисівка Харківської області за 20 метрів від лінії державного кордону прикордонники виявили та затримали групу нелегальних мігрантів з В’єтнаму.

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Громадян 1976, 1990 та двох 1996 років народження, а також провідника, громадянина Російської Федерації 1959 року народження, які незаконно перетнули державний кордон України, затримано та притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 204-1 кодексу України про адміністративне правопорушення.

"Під час фільтраційних заходів росіянин повідомив, що планував переправлення до України близько ще 150 громадян В’єтнаму невеликими групами. Їхню подальшу долю вирішить суд", - додали прикордонники.