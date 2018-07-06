В Одесі відбувся видовищний флешмоб на підтримку Сенцова та інших політв'язнів Кремля (фото, відео)

Коли активісти в темряві одночасно запалили фаєри, вийшов ефект палаючих сходів.

В Одесі на Потьомкінських сходах активісти провели видовищний флешмоб із запалюванням фаєрів, вимагаючи звільнити українців, які перебувають у російських в'язницях, в тому числі незаконно засудженого режисера Олега Сенцова.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні ввечері представники різних громадських організацій і партій зібралися в центрі міста - на Потьомкінських сходах.

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Люди вишикувалися майже на всіх прольотах, тримаючи в руках величезні розтяжки в певному порядку. В результаті знизу читалося: «Олег Сенцов, Україна з тобою».

Також люди, що розміщувалися в найнижчій «точці», тримали розтяжку FreeSentsov, на якій було написано імена і прізвища всіх українців, які незаконно утримуються в російських в'язницях. Крім того, люди принесли великий плакат: «Свободу полоненим».

Один з активістів, що перебував внизу, бив у барабан, відраховуючи, таким чином, старт для запалювання фаєрів.

Коли активісти в темряві одночасно запалили фаєри, вийшов ефект палаючих сходів, при цьому всі написи на розтяжках було чітко видно.

Присутні скандували: «Слава - Україні!», «Свободу - полоненим!», «Свободу - Олегу Сенцову!». Потім присутні спільно виконали Гімн України.

Як зазначили організатори, акція присвячена підтримці Сенцова і всіх «політв'язнів Кремля».

Відео: НГО Небайдужі

Ракнее УНІАН повідомляв, що в понеділок увечері, 2 липня, на НСК "Олімпійський" у Києві відбулася масштабна акція на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.