"Україна з тобою!": на НСК "Олімпійський" відбулася акція на підтримку Сенцова (фото, відео)

Цілі акції - підтримати Олега Сенцова в його боротьбі з кремлівським судилищем та привернути увагу української та міжнародної громадськості до проблеми політв'язня.

Увечері понеділка, 2 липня, на НСК "Олімпійський" у Києві відбулася масштабна акція на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

На захід зібралося чимало киян. Серед них - міністр інфраструктури Володимир Омелян, виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає ТСН.ua.

Учасники акції розгорнули великі банери з надписами: "Олег Сенцов, Україна з тобою!", запалили файєри та заспівали гімн України.

"Перша мета - це підтримати Олега Сенцова в його нерівній боротьбі з кремлівським судилищем. Друга мета акції - привернути увагу української та міжнародної громадськості до проблеми з Сенцовим. Для цього ми також знімемо відео, яким буде займатися "BABYLON'13", щоб показати всьому світу, що українці чекають Олега Сенцова. Акція відбувається на стадіоні. Це десь символічно, тому що в Росії відбувається чемпіонат світу з футболу", - розповів про акцію віце-президент Федерації футболу Криму Олег Комуняр, пише Радіо Свобода.

"Дякую усім, хто сьогодні бере участь у акції "Сенцов, Україна з тобою!". Олег Сенцов перебуває у російській в’язниці лише за те, що відмовився здати український паспорт, що любить Україну. І ми всі разом висловлюємо слова солідарності з усім світом, який вимагає від Путіна негайно звільнити Олега Сенцова, Володимира Балуха, Романа Сущенка, Олександра Кольченка і всіх українських політичних в’язнів, які перебувають в застінках РФ, тимчасово окупованих Донецькій області та анексованому Криму", - написав у Facebook президент України Петро Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року. Його переправили до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцова тримають у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

До українця в колонію не пускають уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову.