Учасниця нападу на "кіборга" Вербича отримала умовний термін

На судовому засіданні обвинувачена також публічно вибачилась перед потерпілим.

Подільський районний суд Києва засудив до трьох років позбавлення волі умовно Катерину Лапінську за причетність до нападу на ветерана АТО Дмитра Іващенка (Вербича) в Києві.

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Про це йдеться у вироку суду, оприлюдненому в Єдиному реєстрі судових рішень. Згідно з документами суду, Лапінська визнала свою провину та уклала угоду зі слідством.

Як пояснює столична прокуратура, розглядаючи питання про можливість укладання цієї угоди прокурор виходив з того, що підозрювана беззастережно та у повному обсязі визнала обвинувачення в інкримінованому злочині, який відноситься до категорії середньої тяжкості, та погодилась понести за його вчинення покарання.

"Крім того, була врахована думка потерпілого та його представника, які надали згоду щодо укладання такої угоди, та у подальшому підтвердили свою позицію у судовому засіданні як стосовно кваліфікації злочину так і визначеного покарання у виді трьох років позбавлення волі з іспитовим строком в рік", – пояснює прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

Зазначається також, що на судовому засіданні обвинувачена також публічно вибачилась перед потерпілим.

Таким чином суд визнав її винною за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство, вчинене групою осіб") і призначив їй покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.

Водночас від відбування призначеного покарання Лапінську суд звільнив і встановив іспитовий строк в рік.

Вона має періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти вказаний орган про зміну місця проживання та роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Також Лапінська має з’являтись за кожною вимогою до суду, в провадженні якого перебувають матеріали кримінального провадження відносно неї.

Згідно вироку суду Лапінську звільнили з-під варти.

Напад на АТОвця Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту, стався 2 травня на вул. Костянтинівській у Києві. Нападники завдали Вербичу удар ножем в нижню частину спини, забризкали сльозогінним газом та били його молотком.

Згодом поліція оприлюднила відеозапис нападу на Вербича та знімки ймовірних нападників.

За фактом нападу розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство").

Підозрюваних у нападі на ветерана АТО Дмитра Вербича затримали у Харкові.

СБУ встановила, що організатором нападу на АТОвця-захисника ДАПу є громадянин Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі.