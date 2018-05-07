Побиття "кіборга" у Києві: журналісти дізналися подробиці про сім'ю підозрюваної (фото)

Батьки дівчини, затриманої за побиття "кіборга" Вербича, можуть служити в Міноборони, зазначають журналісти.

Обоє батьків підозрюваної Катерини Лапінської у справі про збройний напад на екс-учасника АТО в Києві причетні до Міністерства оборони.

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"Не тільки тато, а й мама Лапінської, Валентина Петрівна, судячи з її декларації, була співробітницею Міністерства оборони України. Зараз вона, швидше за все, працює у військовій частині "Північ" (розташована в Чернігові, номер А2622. ― Ред.)", ― повідомив співрозмовник "Обозревателя".

Так, згідно з інформацією на сайті "Декларації", свою останню звітність Валентина Петрівна надавала в 2016 році. Тоді вона була відповідальним виконавцем інформаційно-аналітичної групи в Міністерстві оборони.

У 2016 році Сергій Лапінський, який є начальником одного з відділів Міноборони і полковником ЗСУ, задекларував 251 тис. 197 гривень грошового забезпечення, нагород та інших виплат.

Сама підозрювана Катерина Лапінська в тому ж році задекларувала 13 тис. 626 гривень пенсії. У 2017, судячи з декларації її батька, пенсія Катерини зросла на одну тисячу. За даними ТСН, у неї інвалідність першої групи.

Валентина Лапінська в 2016 внесла в декларацію 113 тис. 876 гривень доходу від Міністерства оборони і додатково 1571 гривні від військової частини А2622.

У 2017 вона заробила в тій же військовій частині трохи більше 110 тис. гривень.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 травня в Києві на вулиці Костянтинівській стався напад на учасника АТО Вербича. Потерпілий йшов вулицею і відчув удар у спину. Повернувшись, він побачив трьох хлопців і двох дівчат, які були одягнені в маски. Зловмисники накинулися на ветерана АТО, внаслідок чого він отримав колото-різане поранення спини.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України. Особам, причетним до нападу, загрожує до семи років позбавлення волі.

7 травня СБУ встановила, що організатором нападу на учасника бойових дій на Донбасі Вербича є громадянин Росії.