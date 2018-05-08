"Щиро розкаююся": нападниця на "кіборга" в Києві уперше прокоментувала кривавий інцидент (фото)

Адвокати просять відпустити дівчину під домашній арешт.

Подільський райсуд Києва обирає запобіжний захід Катерині Лапінській, яку затримали за підозрою у нападі на учасника АТО Дмитра Вербича.

За твердженням прокурорів, Лапінська з групою осіб вчинила тяжкий злочин. Слідство встановило, що молодь йшла, побачила перехожого у футболці з національною символікою, і напала з молотком і ножем, передає ТСН.

Щодо самої затриманої стверджують, що Катерина була вдягнена у балаклаву та знімала напад на телефон. Також згідно з даними слідства, 3 травня Лапінська залишила Київ, знищила одяг та sim-картку телефону і змінила колір волосся.

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Обвинувачення вимагає запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внести заставу. Прокуратура наголошує, що вчинений злочин є тяжким, передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Крім того зазначають, що дівчина вийшла заміж за іноземця – громадянина Росії – що збільшує ризик того, що вона може переховуватись від слідства.

Своєю чергою захист Лапінської просить застосувати до неї запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, оскільки дівчина розкаялася, а крім того має інвалідність першої групи – в неї трансплантована нирка. Дівчина запевняє, що не буде переховуватись, а з чоловіком збирається розлучатись.

"Я надала слідству всю інформацію, що маю і щиро розкаююся у злочині. Хочу, як можу, відшкодувати свою провину", - сказала Лапінська у суді.

Як повідомляв УНІАН, увечері 2 травня в Києві на вулиці Костянтинівській стався напад на учасника АТО Вербича. Потерпілий йшов вулицею і відчув удар у спину. Повернувшись, він побачив трьох хлопців і двох дівчат, які були одягнені в маски. Зловмисники накинулися на ветерана АТО, внаслідок чого він отримав колото-різане поранення спини.

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 4 ст. 296 КК України. Особам, причетним до нападу, загрожує до семи років позбавлення волі.

7 травня СБУ встановила, що організатором нападу на учасника бойових дій на Донбасі Вербича є громадянин Росії.