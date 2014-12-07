Опубліковано нове відео розстрілу Небесної сотні

Відео опубліковано в акаунті Пошукова група, зйомка ведеться з готелю Україна.

На відео видно, як відходять «Беркут» і Внутрішні війська, їде їх автотранспорт та спецтехніка. Зокрема, на відео помітно, що невідомі автоматчики з жовтими пов'язками після відступу від Жовтневого палацу зайняли позицію біля одного з виходів зі станції метро «Хрещатик».

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Оператор також фіксує масовий розстріл активістів на вулиці Інститутській.