Опубліковано нове відео розстрілу Небесної сотні
02:21, 07 грудня 2014Суспільство
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В Інтернеті з'явилося нове відео, яке триває близько години і показує відхід силовиків від Майдану, а також масовий розстріл протестувальників 20 лютого.
Оператор фіксує розстріл активістів на Інститутській / УНІАН
Відео опубліковано в акаунті Пошукова група, зйомка ведеться з готелю Україна.
На відео видно, як відходять «Беркут» і Внутрішні війська, їде їх автотранспорт та спецтехніка. Зокрема, на відео помітно, що невідомі автоматчики з жовтими пов'язками після відступу від Жовтневого палацу зайняли позицію біля одного з виходів зі станції метро «Хрещатик».
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Оператор також фіксує масовий розстріл активістів на вулиці Інститутській.
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