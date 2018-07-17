ТОП-3 українських виробників продуктів харчування

На українському ринку представлено безліч компаній, що виробляють продукти харчування. Однак деякі з них заслуговують на звання національного виробника своїм відповідальним підходом до роботи, європейськими стандартами виробництва і високою якістю продукції. Ми вибрали кращих із кращих у різних сферах і розповідаємо, чому українці можуть довіряти цим компаніям.

Холдинг «Комплекс Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата») увійшов у рейтинг завдяки в першу чергу екологічності свого виробництва, у яке він постійно інвестує. На потужностях холдингу встановлено найбільш передове очисне і переробне обладнання європейського виробництва.

Так, ще до 2015 року «Агромарс» побудував свій власний переробний завод, на якому утилізуються всі відходи підприємства. Його будували за нідерландською технологією, з урахуванням європейських нормативів, тому в екологічному плані він повністю відповідає стандартам Євросоюзу. Також на підприємстві функціонує сучасний цех водопостачання та очисних споруд, який обійшовся «Агромарсу» в 39 млн євро. Його також будували європейці за своїми технологіями.

Такий підхід оцінили у всьому світі – зокрема, інспектори Європейської комісії підтвердили, що виробництво і якість продукції компанії відповідають всім міжнародним регламентів і директив Євросоюзу. Подібні перевірки безпечності та якості продукції компанії проводили і комісії з країн Близького Сходу і Азії, які прийшли до тих же позитивних висновків, що й інспектори з Європи. Саме тому продукція «Гаврилівських курчат» успішно експортується до Німеччини, Нідерландів, Ірландії, Словаччини, Арабські Емірати, Лівію, Катар, Саудівську Аравію, а також в Ірак, Єгипет, Китай і В'єтнам.

Ще один учасник рейтингу компанія «Оболонь» заслужила місце завдяки своєму найширшому асортименту, експортним успіхам і турботою про довкілля. Так, підприємство виробляє широку лінійку пива, сидрів, безалкогольних напоїв, а також мінеральної води і навіть снеків.

При цьому «Оболонь» є найбільшим українським експортером пива. Причому, хоча більшість експорту компанії йде в сусідню Молдову та Білорусь, вона успішно постачає продукцію в країни Балтії і Азії, зокрема в Японію і Китай.

Варто відзначити і успіхи «Оболоні» у питаннях переробки. Компанія з 2003 року реалізує програму з переробки пластикових відходів, а саме – ПЕТ-пляшок.

Група компаній «Молочний Альянс» (ТМ «Яготинське») широко відома в Україні якістю своєї продукції і турботою про дітей. Так, найвідоміший бренд компанії «Яготинське» і його суббренд «Яготинське для дітей» кілька років поспіль лідирують у категоріях «Молоко» в різних рейтингах і споживчих опитуваннях.

При цьому «Молочний Альянс» активно спонсорує соціальні, оздоровчі, гуманітарні та творчі проекти, допомагає дитячим будинкам і спортивним клубам, виділяючи на це щорічно близько мільйона гривень.

Відзначимо, що крім «Яготинського», продукція компанії відома в Україні під брендами «Пирятин» і «Славія». І не тільки в Україні – адже вона успішно експортується в такі країни, як Казахстан, Білорусь, Молдова, Азербайджан, Узбекистан, Нігерія, Єгипет, Японія, В'єтнам, Алжир і Бангладеш.