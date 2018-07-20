У Києві може з'явитися сквер імені Шеремета

Ініціатива належить одному з управлінь КМДА.

У Київській міській держадміністрації ініціювали створення скверу імені журналіста Павла Шеремета, вбитого 20 липня 2016 року у столиці.

Про це йдеться в повідомленні одного з управлінь у Facebook.

Створити сквер запропонували в Укправлінні екології та природних ресурсів КМДА.

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"У Києві з'явиться сквер імені Павла Шеремета. З метою вшанування пам’яті видатного журналіста Павла Шеремета, який трагічно загинув внаслідок замаху 20 липня 2016 року, Управління екології та природних ресурсів КМДА ініціювало подання проекту рішення Київради щодо надання статусу скверу земельній ділянці площею 0,2468 га на перетині вул. Рейтарської та вул. Стрілецької у Шевченківському районі м. Києва та присвоїти йому ім'я Павла Шеремета", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у центрі Києва, на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького, де рівно 2 роки тому сталося вбивство журналіста Павла Шеремета, вранці 20 липня відбулась акція пам'яті.