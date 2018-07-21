Поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства.

В Одесі побилися футбольні уболівальники.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області, до поліції надійшло повідомлення про те, що біля дельфінарію "Немо" на пляжі «Ланжерон» конфліктує група футбольних вболівальників.

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Для перевірки до Приморського відділу поліції були доставлені семеро осіб.

Встановлено, що між нетверезим фанатом однієї з команд та групою вболівальників команди-суперника виник конфлікт, під час якої чоловік завдав декілька ударів двом своїм опонентам.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу ("хуліганство").

Крім того, буде складено адміністративні протоколи за ст.173 (дрібне хуліганство) КУпАП стосовно шести учасників події.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі на стадіоні «Чорноморець» о 21.00 розпочнеться матч за Суперкубок України з футболу між командами «Шахтар» (Донецьк) і «Динамо» (Київ).

Громадський порядок у місті забезпечують понад 1,2 тис. правоохоронців.