Під Харковом пройшли змагання на БТРах (фото)

На третьому етапі військовослужбовці виконували вправи зі стрілецької зброї та озброєння БТР.

У Харківській області пройшли змагання екіпажів БТР. Як повідомили в прес-службі Східного територіального управління Нацгвардії, екіпажі Східного оперативно-територіального об'єднання змагалися за звання кращого протягом трьох днів.

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Від кожної частини прибули екіпажі та закріплені за ними бронемашини, які за результатами попереднього відбору показали високі результати і здобули перші місця, передає sq.com.ua.

В перший день всі учасники змагань пройшли мандатну комісію, на якій судді перевіряли відповідність необхідних документів. Після цього гвардійці здали письмові заліки зі знань заходів безпеки і умов виконання вправ. У той же день командири і навідники кожного екіпажу показували свої здібності в розбиранні і складанні штатного озброєння бронетранспортера.

Наступний етап змагань був присвячений перевірці професійної майстерності водіїв-механіків. Кожен з них за кермом свого бронетранспортера долав певну дистанцію по пересіченій місцевості з перешкодами, які являли собою шляховий прохід у мінно-вибуховому загородженні і протитанковий рів; водії маневрували між стовпами і починали рух на підйомі після зупинки; за командам прапорцями командира екіпажу бронемашини заїжджали в окоп переднім і заднім ходом, розверталися в обмежених стрічкою габаритах.

На третьому етапі військовослужбовці виконували вправи зі стрілецької зброї та озброєння БТР. При цьому були задіяні як водії, які змінювали вогневі позиції і метали гранату в групу піхоти, так і навідники, які з кулеметів і гармати вражали вогневі засоби умовного противника.

"Змагаючись між собою, ми вшановуємо подвиг старшини Максима Мушти, загиблого в серпні 2014 року в Ясинуватій, підтримуючи вогнем свого бронетранспортера дії загону "Омега". За підрахунками набраних балів визначився кращий екіпаж Східного ОТО – від військової частини 3005 на БТР-60", - зазначив суддя змагань підполковник Сергій Чередниченко.