Українські танкісти вразили військових на навчаннях НАТО: вони два дні утримували важливу висоту (фото)

На полігоні Хохенфельц є декілька змодельованих містечок, де роль місцевих мешканців грають спеціально найняті актори.

Українські військові в ході навчань НАТО під назвою Combined Resolved, які проходять у Німеччині, два дні утримували важливу висоту. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ на сторінці в соцмережі.

Читайте такожУ Чорне море увійшли військові кораблі НАТО

"Наш зведений підрозділ два дні утримував важливу висоту поблизу містечка Равенсдорф. Після декількох неуспішних спроб вибити звідти десантників та танкістів противник припинив штурмувати даний район", - йдеться у повідомленні.

В Генштабі розповіли, що за умовами навчань вся підбита техніка та уражений особовий склад наступного дня знову повертається у стрій. Відтак командуванням сил OPFOR було прийнято рішення відіграти цю добу до кінця та нанести максимальне ураження протилежній стороні. "Оскільки сили BLUEFOR тривалий час не проявляли жодної активності, українці вирішили перейти до активних дій - здійснити рейд у глибокий тил противника. Завдання - захопити важливе перехрестя та утримувати його якомога довше", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні йдеться, що за даними розвідки на шляху до наміченої точки була помічена бронегрупа противника з танком Abrams та бронемашиною Bradley. Наші сили налічували два БТР-80, два танки Т-84 і автомобіль HMMV. Застосувавши засоби задимлення група успішно подолала небезпечну ділянку та прорвалася до зазначеного району. Противник почав стягувати до перехрестя значні сили – 8 танків Abrams та чотири бронемашини Bradley, а також значні сили піхоти. Бій тривав понад дві години. Повністю подавити опір нашої групи вдалося лише застосувавши вогонь артилерії. Як наслідок втрати сил BLUEFOR – 4 Abrams, 2 Bradley та до 20 піхотинців.

"Вони не очікували, що маючи значно менше сил і вже декілька днів тримаючи оборону ми проведемо таку зухвалу операцію. Керівництво навчань теж було здивоване – в район кінцевої точки нашого рейду відразу прибуло 15 посередників. Це дуже велике скупчення на одній ділянці", - зазначив заступник командира 79 ОДШБр підполковник Максим Миргородський.

У Генштабі зазначили, що в даний час десантно-штурмова рота готується відпрацювати сценарій бою в місті. Зараз військовослужбовці ЗСУ організовують оборону одного із населених пунктів. "На полігоні Хохенфельц є декілька змодельованих містечок, де роль місцевих мешканців грають спеціально найняті актори. Для більшої реалістичності на цивільних теж одягнена система імітації «MILES». Передбачається, що для штурму міста противник застосує свої спецпідрозділи", - повідомили в Генштабі.